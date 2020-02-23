Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова впервые за долгое время вышла на подиум в Милане. Однако поклонники модели раскритиковали её ходьбу и причёску во время модного шоу.

Хейтеры утверждают, что модель выглядела испуганной, когда шла по подиуму. Ноги её дрожали, из-за чего походка выглядела смешной и нелепой. Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного «ездили»,...