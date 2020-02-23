Российская модель Ирина Шейк, говоря об отношениях с голливудским актёром Брэдли Купером, заявила, что не скучает по бывшему возлюбленному. Звезда запустила свою линию нижнего белья из экологически чистых материалов, поэтому она сейчас занимается продвижением своего бизнеса.
Если кто-то уходит из моей жизни, я перерезаю все связи. Нам повезло испытать то, что у нас было, — отметила светская львица в разговоре с The Sun.
Шейк призналась, что она сильная и независимая женщина, а мужчин эти качества пугают.
Ранее Шейк призналась, что когда-то мечтала сменить пол. Её отец Валерий Шайхлисламов работал шахтёром в Челябинской области. Он всегда хотел сына, однако в семье родились две девочки, сообщал NEWS.ru.