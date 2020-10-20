Ирина Шейк обнажилась для обложки модного журнала

https://static.news.ru/photo/8beff034-12c4-11eb-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Российская супермодель Ирина Шейк украсила своей персоной обложку чехословацкой версии модного журнала Vogue.

Так, на представленном кадре Шейк позирует полностью обнажённой, стоя в каменной вазе в жёлтой обуви. При этом оголённые части тела супермодель прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от модного дома Versace. Также на Шейк можно заметить серьги от того же бренда.

Поклонники знаменитости по достоинству оценили её внешний вид. Кто-то даже отметил, что на «пьедестале» предстало само божество.

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