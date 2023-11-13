Инстасамка подписала контракт с лейблом певца ЮрКисса ЮрКисс: Инстасамка будет выступать под лейблом Rocket Records

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хип-хоп-исполнительница Инстасамка будет выступать под лейблом Rocket Records, эту информацию NEWS.ru подтвердил один из владельцев компании Юрий Киселев, также известный широкой аудитории как певец ЮрКисс. При этом никаких подробностей контракта певицы он не раскрыл.

Да, Инстасамка выступает теперь под лейблом Rocket Records, — сообщил певец на премии Voice.

Несколько дней назад ряд СМИ сообщили, что Инстасамка стала участницей лейбла братьев Владимира и Юрия Киселевых. Артисты даже записали ироничный ролик на YouTube. В видео братья Киселевы встречаются с Инстасамкой и ее мужем MONEYKEN в открытом море на яхтах. Они приглашают артистку и ее продюсера на лейбл, отмечая, что деньги не проблема.

При этом издание «Газета.Ru» отмечало, что до этого Инстасамка отказывалась от подобных предложений, поскольку продюсированием занимается ее супруг. Однако сейчас артистка решила изменить свое решение.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская записала кавер-версию своей песни «На Титанике» в дуэте с Инстасамкой. В комментариях под роликом на YouTube зрители отметили, что партия Лолиты в коллаборации была слишком короткой, артистка исполнила лишь известный припев из своего одноименного хита. Многие комментаторы заявили, что считают песню «гениальной и божественной», и предрекли ей верхние строчки хит-парадов.