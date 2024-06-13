Инстасамка отсудила у звезды «Универа» 2 млн рублей Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за использование песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева)

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выиграла суд у актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни в шоу «МузLoft» на YouTube, сообщает Telegram-канал Shot. Как уточняется, суд обязал Ярушина выплатить исполнительнице более 2 млн рублей за неправомерное использование ее песни «За деньги да».

Причиной для судебного иска стал выпуск шоу Ярушина «МузLoft», вышедший в сентябре 2023 года. В этом выпуске гостья программы — артистка Mia Boyka — не только раскритиковала Инстасамку, но и исполнила ее композицию «За деньги да».

Помимо основной суммы в 2 миллиона рублей, суд также постановил, что Ярушин должен выплатить 150 тысяч рублей за услуги юристов Инстасамки и 43,6 тысячи рублей за оформление нотариального протокола.

Ранее Инстасамка объявила о выпуске коллекции модной одежды из переработанного пластикового мусора. Таким образом исполнительница собирается бороться с загрязнением окружающей среды. Инстасамка призвала своих поклонников из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Саратова, Томска и Нижнего Новгорода собирать пластик и приносить в специальные пункты приема.