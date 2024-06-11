Инстасамка выпустит одежду из мусора Инстасамка объявила о сборе пластика для выпуска переработанной одежды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) в блоге VK объявила о выпуске коллекции модной одежды из переработанного пластикового мусора. Таким образом исполнительница собирается бороться с загрязнением окружающей среды. Инстасамка призвала своих поклонников из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Саратова, Томска и Нижнего Новгорода собирать пластик и приносить в специальные пункты приема.

В рамках борьбы с пластиковым загрязнением мы придумали решение, как можно этому помочь. Все знают, какой огромный ущерб мы наносим самим себе и планете, сталкиваясь с ежедневной неправильной утилизацией пластика. Мы запускаем проект «Рич Ресайкл», в котором из переработанного пластика создадим коллекцию мерча, — написала певица в блоге.

Ранее Инстасамка призналась, что готова стать матерью, и заверила, что это произойдет в ближайшие два года. 24-летняя исполнительница заявила, что ранее не чувствовала в себе желания воспитывать ребенка и не задумывалась о том, что она посылает в мир своим творчеством. Теперь же, по словам Зотеевой, она готова петь на детских праздниках и надевать на выступления нижнее белье.

После стало известно, что Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце, который прошел в День защиты детей, 1 июня. До этого артистка отменила два выступления на эту дату и лишилась минимум 12 млн рублей.

На благотворительное шоу в Кремль звезду позвал один из организаторов. Она согласилась, однако по неизвестным причинам ее убрали из программы. В лайнапе остались Лариса Долина, Niletto, Дима Билан, Валя Карнавал и другие.