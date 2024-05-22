Mash: Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Певицу Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце, который пройдет в День защиты детей, 1 июня, сообщает Telegram-канал Mash. До этого артистка отменила два выступления на эту дату и лишилась минимум 12 млн рублей.

По информации Mash, на благотворительное шоу в Кремль звезду позвал один из организаторов. Она согласилась, однако по неизвестным причинам ее убрали из программы. В лайнапе остались Лариса Долина, Niletto, Дима Билан, Валя Карнавал и другие.

По сведениям канала, команде Инстасамки никто ничего не сообщил. Как рассказал Mash директор артистки, они отказали двум заказчикам на 1 июня и лишились денег ради бесплатного выступления. Сейчас в официальном списке на сайте певицы нет. Организаторы ситуацию прояснить не смогли.

Ранее Инстасамка на YouTube-шоу «Наталья Шик» призналась, что готова стать матерью, и заверила, что это произойдет в ближайшие два года. 24-летняя исполнительница призналась, что ранее не чувствовала в себе желания воспитывать ребенка и не задумывалась о том, что она посылает в мир своим творчеством. Теперь же, по ее словам, она готова петь на детских праздниках и надевать на выступления нижнее белье.