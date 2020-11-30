Илана Юрьева из «Уральских пельменей» высмеяла блогеров-советчиков

https://static.news.ru/photo/1ad68d76-33ae-11eb-9675-fa163e074e61_660.jpg Илана Юрьева Фото: ilana7788/instagram.com

Артистка Илана Юрьева из шоу «Уральские пельмени» резко сменила образ, преобразившись из брюнетки в блондинку. При этом вместо распущенных волос она обзавелась косой.

Впрочем, всё это — часть её нового ироничного амплуа. Таким образом звезда юмористического жанра решила потроллить «профессиональных» блогеров, которые организуют всевозможные курсы и раздают советы направо и налево, как жить и добиваться успеха.

Я — профессиональный Блохххер. Это есть моя профессия! И скоро вы не сможете жить, спать, есть, пить, работать, ну и так далее без моих советов! Я научу вас жить! Наконец-то! Скоро увидимся, а пока живите спокойно, — написала Юрьева в Instagram, сопроводив послание своим фото инстадивы.

Подписчики в комментариях оценили шутку, отметив, что «без этих блогеров» совсем никуда. При этом многие отметили, что новый стиль ей к лицу и что в таком образе артистка выглядит ярко и привлекательно.

Юрьева стала одним из лидеров «Уральских пельменей» после ухода из шоу Юлии Михалковой. Та после ухода из шоу тоже сменила образ. При этом причиной расставания с коллективом она назвала творческий аспект, писал NEWS.ru.