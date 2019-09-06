https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой опубликовал видео, на котором он за рэпером Егором Кридом пытается повторять движения под его композицию «Крутой».

Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни, — подписал Крутой ролик в Instagram.

Его подписчики и поклонники с этим утверждением не согласились, отметив его прекрасную форму, бодрость и энергичность.

Как писал News.ru, Игорь Крутой внёс личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства. Об этом написал президент Владимир Путин в поздравительном послании по случаю 65-летия народного артиста РФ. Глава государства отметил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии. Композитор и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны.