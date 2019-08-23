https://static.news.ru/photo/6f85c7c8-c6d2-11e9-89bb-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле и Игорь Крутой Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

Генеральный продюсер международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Игорь Крутой заявил, что конкурс больше никогда не будет проводиться в латвийской Юрмале.

«Новая волна» больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь, — цитирует Крутого РИА Новости .

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт с большой радостью пятый год принимает «Новую волну». Он отметил, что музыкальный конкурс стал знаковым событием для города.

News.ru писал, что певица Лайма Вайкуле призвала Крутого вернуть конкурс в Юрмалу. Ранее российский композитор заявил, что в 2015 году он планировал вновь провести «Новую волну» в латвийском городе и даже вёл по этому поводу переговоры с местными властями. По его словам, в те же даты Вайкуле сделала свой фестиваль такой же направленности.

Латвийская певица в свою очередь выразила недоумение по поводу того, что Крутой не допускает существования двух мероприятий, которые будут проходить в Юрмале в разное время.