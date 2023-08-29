«Идея появилась давно»: гитарист группы «Звери» о поездке в Донбасс Гитарист группы «Звери» Осипов: идея выступить перед бойцами СВО появилась давно

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Гитарист группы «Звери» Герман Осипов и Роман Билык

Гитарист группы «Звери» Герман Осипов рассказал, что идея поехать в Донбасс и выступить перед бойцами СВО появилась давно. Музыкант отметил в разговоре с KP.RU, что фронтмен коллектива Роман Билык ранее жил в Мариуполе, а о специальной военной операции на Украине ему часто рассказывали родственники, оставшиеся в ДНР. По словам гитариста, Рому Зверя «эта информация не оставляла равнодушным».

Идея поехать в Донбасс появилась давно, поскольку Рома в конце 80-х — начале 90-х годов жил в Мариуполе, и у него в Донбассе живут родственники. Информацию о происходящем он получал от них напрямую, из первых рук, и эта информация не оставляла его равнодушным, — отметил Осипов.

Сам гитарист впервые съездил в Донбасс весной 2015 года с гуманитарной помощью. Он рассказал изданию, что с апреля 2022 года регулярно там бывает, аккомпанирует певице Юлии Чичериной в расположении воинских подразделений, на передовой и в госпиталях. Также Осипов вместе с военкором Семеном Пеговым выступает с поэтически-музыкальными программами перед бойцами. Именно после знакомства с журналистом фронтмен «Зверей» начал готовить поездку в Донбасс, подчеркнул гитарист.

Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне СВО абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы. Возможно, они не в курсе о том, что я с самого начала спецоперации постоянно бываю там, и Рома всегда меня в этом поддерживает, — заключил Осипов.

Солист группы «Звери» Билык ранее прибыл в Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики. Он вместе с гитаристом Осиповым исполнил песни под акустическую гитару и балалайку.