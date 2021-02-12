«И на Солнце бывают пятна»: Ярмольник назвал ошибкой награждение ЮрКисса

https://static.news.ru/photo/672dc012-6df2-11eb-8c21-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Леонид Ярмольник, который ранее отказался от государственных наград, прокомментировал награждение 23-летнего певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Он уверен, что произошла ошибка.

И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае это как минимум странно, — подчеркнул он.

Он считает, что не следует давать орден 23-летнему молодому человеку, который не совершил подвигов и никого не спас, «не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало», передаёт «Подъём».

Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого, — заключил Ярмольник.

Сам Ярмольник отказался от званий заслуженного и народного артиста и заявил, что «у артиста в первую очередь должно быть имя».

12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.