«И на Солнце бывают пятна»: Ярмольник назвал ошибкой награждение ЮрКисса

Актёр Леонид Ярмольник, который ранее отказался от государственных наград, прокомментировал награждение 23-летнего певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Он уверен, что произошла ошибка.
И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае это как минимум странно, — подчеркнул он.
Он считает, что не следует давать орден 23-летнему молодому человеку, который не совершил подвигов и никого не спас, «не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало»,
Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого, — заключил Ярмольник.
Сам Ярмольник отказался от званий заслуженного и народного артиста и заявил, что «у артиста в первую очередь должно быть имя».
12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.
ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.