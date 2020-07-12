«Худшая реклама генетического теста»: Ургант показал фотографии дочерей

https://static.news.ru/photo/bd7ae340-4149-11ea-bcf1-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант редко показывает свою семью. Однако сегодня он похвастался снимками дочерей Валерии и Нины, а также жены Натальи Кикнадзе.

Худшая реклама генетического теста, — написал Ургант под фотографией старшей дочки.

Поклонники пришли в восторг. По их мнению, Нина невероятно похожа на звёздного родителя. Как отметила одна из подписчиц, девочка могла бы «ездить по правам Ивана и никто бы не догадался».

А вот младшая дочка похожа на свою маму. Наталья Кикнадзе даже одевает малышку в вещи, которые похожи на её собственные. Они даже подстрижены одинаково.

Иван и Наталья вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Звёздная пара воспитывает двоих дочерей. При этом у Кикнадзе есть ещё двое детей от первого брака. 19-летняя Эрика проживает в США. А 22-летний Нико живёт с отцом в Грузии.

Как ранее писал NEWS.ru, Ургант поздравил юмориста Евгения Петросяна с рождением сына. О том, что у 74-летнего артиста и его 31-летней помощницы появился ребёнок, он сообщил в очередном выпуске своей авторской программы. Выпуск доступен на сайте Первого канала.