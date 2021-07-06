«Хотела жить долго и счастливо»: Бородина высказалась о разводе

Телеведущая Ксения Бородина написала подписчикам в Instagram, что «хотела жить долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Так она поделилась переживаниями из-за развода с блогером Курбаном Омаровым.

Телеведущая рассказала, что одна из главных вещей в жизни человека — это семья. На вопрос о своём характере Бородина призналась , что с ней непросто. Однако, если она любит человека, она будет долго терпеть и давать второй половинке шанс всё исправить. Что касается отношений с Омаровым, она твёрдо заключила, что не намерена говорить о причинах их разрыва.

Я никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить долго и счастливо, спасая хрупкий мир. Поэтому не надо учить меня жизни, вы ничего не знаете. И хватит спрашивать причину, — ответила Бородина.

Проблемы в семье телеведущей обсуждают уже продолжительное время. Она подала на развод с блогером в июне. И для экс-ведущей «Дома-2», и для Омарова этот брак был не первым. Вместе они воспитывают троих детей, их общей дочери Теоне исполнилось пять лет.

Примечательно, что в соцсети Бородина стала всё чаще рассуждать о своих чувствах и разводе. При этом изначально она говорила, что в отличие от других звёзд не собирается делиться эмоциями в соцсетях. Бородина заявляла, что у неё для этого есть близкие люди, которым она может поплакаться в жилетку.

Ранее сообщалось, что телеведущая похвасталась перед подписчиками весёлым времяпрепровождением в Армении на фоне развода. В это время Омаров находился в Казани вместе с сыном от первого брака.