Бородина обратилась к фанатам по поводу своего развода

Ксения Бородина обратилась к фанатам с просьбой не проявлять к ней жалость и сочувствие из-за развода с мужем. Ведущая «Дома-2» сообщила, что у неё «всё хорошо», и заявила, что не собирается «рыдать на камеру».

Своё обращение Бородина опубликовала в сторис. Она добавила, что не собирается страдать, плакать, злоупотреблять алкоголем на фоне семейных неурядиц.

Девчонки, я читаю директ, спасибо вам огромное. Я знаю, что вы сейчас хотите проявить огромную дозу поддержки в мой адрес, я вам за это очень благодарна, но, поверьте, у меня всё хорошо. Хочу вам сказать спасибо ещё раз, но мне правда не нужна сейчас жалость, — высказала телеведущая.

Бородина отметила, что в отличие от других звёзд не собирается делиться своими эмоциями в соцсетях. У неё для этого есть близкие люди, которым она может поплакаться в жилетку. А то, что она стала слушать грустные песни, как заметили её поклонники, вовсе не означает, что она впала в депрессию и плачет по ночам в подушку.

Проблемы в семье Бородиной обсуждают уже продолжительное время. И для ведущей «Дома-2», и для её мужа Курбана Омарова этот брак был не первым. Вместе они воспитывают троих детей, их общей дочери Теоне исполнилось пять лет.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Ксения Бородина подала на развод с блогером Курбаном Омаровым. О причинах возможного разрыва не говорится. В соцсетях знаменитая пара ситуацию пока никак не комментирует.