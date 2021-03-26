«Холостяк» с Тимати назвали шоу двойников его бывших жён

https://static.news.ru/photo/78b3fec8-8ecc-11eb-b275-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Шоу «Холостяк» с главным героем Тимати зрители окрестили шоу двойников его бывших жён. Все 15 участниц, которые добиваются расположения рэпера, как две капли воды похожи на Алёну Шишкову и Анастасию Решетову.

Музыканту по нраву девушки модельной внешности, так что все участницы имеют отношение к модельному бизнесу, все ведут блоги в Instagram.

Поразительное совпадение по внешности с Решетовой отмечают зрители у 22-летней фаворитки Тимати Марии Вебер. Девушка из Краснодарского края, с которой, по слухам, уже вовсю встречается рэпер, представляется не только моделью, но и бизнесвумен, пишет «Собеседник».

Другая модель — Дарья Погадаева снималась с музыкантом в одном клипе, по типажу она похожа на победительницу прошлого сезона Дашу Клюкину. У Погадаевой один из самых раскрученных блогов серди участниц.

Типажность участниц уже назвали главной бедой нового «Холостяка». Модель Анастасия Леонова — «свежая» версия Анны Седоковой, Саша Маслакова только пришла с конкурса красоты. Обычной и приятной девушкой поначалу всем показалась Татьяна Супиченко, но она тоже оказалась моделью.

Интересно, что у всех девушек есть одно общее: во всех блогах участниц проекта указан адрес почты агентства BubelMGT. Агентство принадлежит экс-участницам шоу «Холостяк» Дусе Бубель и Даше Клюкиной. Все нынешние участницы проекта — модели именно этого агентства, которое их и продвигает. По сути девушки помогают другим стать звёздами, и их миссия на проекте — не построить отношения с холостяком, а прославиться.

Однако, подмечает издание, есть ещё более интересный факт. Выход в эфир «Холостяка» совпал с появлением на этом же телеканале шоу «Ты — топ-модель», в котором ведущей является бывшая гражданская жена Тимати Анастасия Решетова. Сама модель уверяет, что её никто «не пропихивал» в ведущие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Тимати объявил о закрытии шоу «Холостяк». Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети. По словам рэпера, зрители уже «рассекретили» финал проекта.