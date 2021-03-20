Тимати закрывает шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/92475d58-8986-11eb-86b3-96000091f725_660.jpg Фото: holostyak.tnt.official/instagram.com

Артист Тимати объявил о закрытии шоу «Холостяк». Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети. По словам рэпера, зрители уже «рассекретили» финал проекта.

Ранее стало известно, что исполнитель, как предположили фанаты, выбрал себе «даму сердца» — Марию Вебер. Подписчики Тимати вычислили, что Вебер вместе с Тимати уже вместе отдыхают на Мальдивах. Позднее конкурентка девушки Адель Вейгель поспешила раскрыть правду об отношениях соперницы со знаменитостью. Она опровергла доводы о победительнице шоу и сказала, что дела обстоят иным образом.

Однако после появления информации о Вебер и Тимати сам рэпер высказался в соцсети и поставил жирную точку в этом вопросе.

Извините. Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более, вы уже рассекретили финал. Мне ничего не остаётся, как взять и удалить с YouTube первый выпуск. Я его удаляю и желаю вам хорошего дня. Не обижайтесь на меня, — написал Тимати в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что модель Мария Вебер, которая была одной из фавориток рэпера на шоу «Холостяк», рассказала, почему решила преподнести ему доску для сёрфинга. Она отметила, что исполнитель просто без ума от этого вида спорта, но девушка не побоялась быть неоригинальной и пояснила, что дело не в самом презенте, а в эмоциях. Поэтому, призналась Мария, её выбор был не случайным.