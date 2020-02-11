https://static.news.ru/photo/6f71da6a-4d46-11ea-855b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс в пух и прах раскритиковал внешний вид новой жены Петросяна Татьяны Брухуновой. Он назвал супругу юмориста «обезьяной» и высказал полное недоумение: что артист в ней нашёл?

Ровалс заявил, что не дружит с такими, как Брухунова. И после работы с Джулией Робертс он не смог бы работать с женой Петросяна.

Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? — приводят слова Ровалса «Аргументы неделi».

Также стилист прошёлся по разнице в возрасте «молодожёнов». Она составляет 43 года, на что Ровалс высказался, что «старик подцепил малолетку». В итоге стилист пришёл к выводу, что всех современных звёзд пора «менять».

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram неожиданную фотографию, с помощью которой посмеялся над темой смерти и загробной жизни.