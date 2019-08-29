https://static.news.ru/photo/357f5c58-ca59-11e9-811e-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту Филиппа Киркорова, который с матом обрушился на персонал фестиваля «Новая Волна» в Сочи. По его словам, Киркоров очень любит свою профессию, поэтому хотел отрепетировать шоу, чтобы представить зрителям идеальный номер.

Пригожин с пониманием отнёсся к резким заявлениям артиста, посетовав на то, что организаторы часто не могут обеспечить необходимую подготовку артиста к концерту.

Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. От «Металлики» до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек — святое время, — заявил продюсер в беседе с « НСН ».

Ранее, как писал News.ru, Киркоров устроил громкий скандал на сцене «Новой волны» в Сочи. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера. На защиту артиста встал музыкальный критик Отар Кушанашвили. Он оправдал мат Киркорова и посетовал на менталитет «наших людей», которые зачастую забывают о своих обязательствах.