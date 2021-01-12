Хмельницкая рассказала об отношениях с Шевельковым и Жигуновым

https://static.news.ru/photo/9b36df8e-54c9-11eb-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов, Алёна Хмельницкая и Владимир Шевельков в фильме «Сердца трёх» Фото: YaltaFilm Studio

Актриса Алёна Хмельницкая поделилась воспоминаниями о съёмках картины «Сердца трёх» с участием актёров Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова.

Я робела на съёмочной площадке около них. Для меня это был сложный фильм. Я благодарна этому случаю, — рассказала Хмельницкая в эфире телеканала «Россия 1».

Она также добавила, что никаких романтических отношений на съёмочной площадке не было. Актёры только шутили друг над другом, в этом был своеобразный «драйв». Тем не менее о каких-либо ухаживаниях не могло быть и речи.

Стоит отметить, что картина «Сердца трёх» по роману известного американского писателя Джека Лондона стала одним из последних советских фильмов. Съёмки проходили на рубеже развала СССР, а выход на широкие экраны состоялся в 1992 году.

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