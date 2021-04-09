Харламов впервые назвал причину развода с Асмус

Гарик Харламов впервые заговорил о причинах развода с Кристиной Асмус. Произошло этом в очередном выпуске Comedy Club, где шоумен выразился о своей личной жизни с присущим ему юмором.
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В ответ лыжник рассказала, что тренируются, но только на роллерах, занимаются кроссом — в общем, используют все приёмы, которые создают имитацию.
Ага, ты вот как те парни, которые на роликах ездят по парку. Они мне кататься не дают. Кричат: «В сторону, лыжню». Я думаю, ребята — июль. Какую лыжню тебе? — пошутил Павел Воля.
Но его перебил Гарик Харламов, сделавший акцент на слове «имитация».
А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода, — насмешил гостя шоумен.
Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. У них есть дочь Настя, ради которой артисты сохранили добрые отношения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский комик Гарик Харламов в очередной раз поглумился над ведущими шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Объектом насмешек стали вокальные данные телевизионных знаменитостей.