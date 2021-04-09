Харламов впервые назвал причину развода с Асмус

https://static.news.ru/photo/5fdf411a-99c0-11eb-8bbc-96000091f725_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Гарик Харламов впервые заговорил о причинах развода с Кристиной Асмус. Произошло этом в очередном выпуске Comedy Club, где шоумен выразился о своей личной жизни с присущим ему юмором.

В гости к комедиантам на телеканал ТНТ пришёл российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов, которого Харламов и Воля забросали вопросами. В частности, они поинтересовались, как спортсмен занимается в межсезонье, когда на улице нет снега.

В ответ лыжник рассказала, что тренируются, но только на роллерах, занимаются кроссом — в общем, используют все приёмы, которые создают имитацию.

Ага, ты вот как те парни, которые на роликах ездят по парку. Они мне кататься не дают. Кричат: «В сторону, лыжню». Я думаю, ребята — июль. Какую лыжню тебе? — пошутил Павел Воля.

Но его перебил Гарик Харламов, сделавший акцент на слове «имитация».

А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода, — насмешил гостя шоумен.

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. У них есть дочь Настя, ради которой артисты сохранили добрые отношения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский комик Гарик Харламов в очередной раз поглумился над ведущими шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Объектом насмешек стали вокальные данные телевизионных знаменитостей.