«Хамство и злоба»: Долина ответила обозлившимся фанатам Вали Карнавал

https://static.news.ru/photo/b4e3cb96-c20a-11eb-ae83-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: larisa.dolina.official/instagram.com

Певица Лариса Долина после конфликта с блогером Валей Карнавал попала под шквал критики со стороны фанатов тиктокера. Однако артистка не растерялась и выступила с официальным ответом на слова хейтеров в Instagram.

Поклонники Карнавал обозлились на Долину после выхода программы «Музыкалити» Максима Галкина. Они начали писать ей не только оскорбления, но и угрозы. Сама артистка подчеркнула, что не потерпит хамства и злобы. Она объяснила, что сравнила пение Александра Панайотова и блогера, а не обсуждала их личности.

Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. Вы мне пишете эти оскорбления... То, что вы в гробу меня видите, желаете мне смерти, — пусть это останется на вашей совести. Я вас убираю с моей страницы. Потому что хамство и злобу я не терплю, — сказала Долина.

Ранее продюсер Виктор Дробыш высказался о ссоре, которая произошла между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. По его словам, ему было очень жалко артистку, которая прошла долгий и сложный творческий путь.

Конфликт между Ларисой Долиной и 19-летней звездой TikTok Валей Карнавал (Карнауховой) произошёл в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Певица жёстко раскритиковала вокальные способности Валентины. Она предложила оппонентке простую вокальную распевку, однако девушка не смогла попасть в ноты. После этого Долина посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике. Девушка в ответ огрызнулась и заявила, что поёт так, как хочет. Практически на всём протяжении шоу Галкин безуспешно пытался примирить представительниц разных поколений.

Поклонники юного блогера посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости.