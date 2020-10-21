Хабенский рассказал, как дочки впервые увидели его дома

https://static.news.ru/photo/486513ce-141f-11eb-a48b-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Константин Хабенский в силу плотного графика крайне редко видится со своими дочерьми. От брака с актрисой Ольгой Литвиновой у звезды «Ночного дозора» подрастают две девочки — четырёхлетняя и годовалая малышки.

Виделся с дочками актёр в основном по скайпу. А на самоизоляции ему вовсю довелось показать себя в роли отца и дать возможность детям разглядеть себя вблизи, шутит артист.

Я уходил, они спали, приходил — спали, а тут дети увидели меня при свете дня, — делится впечатлениями от общения с дочками Хабенский в издании «Семь дней».

В силу возраста девочек актёру приходилось много фантазировать, чтобы занять детей. Так что времени на изучение иностранных языков, как у других, у востребованного артиста просто не было. Актёр отметил, что для него было важно общаться на родном, чтобы его «не забыть.

У Хабенского также есть старший сын от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой. Она умерла 12 лет назад, а сын живёт в Барселоне с бабушкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ сообщают, что Константин Хабенский «готовит переворот» в театре Олега Табакова. Актёр, по слухам, хочет занять место руководителя.