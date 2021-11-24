Гузеева призналась, что солгала про прививку Гаркалина

Телеведущая Лариса Гузеева пояснила свою позицию вокруг скандала из-за её слов о том, что умерший от коронавируса актёр Валерий Гаркалин не был привит. По словам актрисы, эту информацию она написала в ходе полемики с антипрививочниками в Facebook. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался, не зная, привит он или нет на самом деле. Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия. Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счёт его имени хотела доказать свою правоту, — написала Гузеева.

Она также раскритиковала действия телеведущего Андрея Малахова, который использовал эту информацию в своей передаче, не посоветовавшись с ней. Она также оправдалась, что не знает, был ли Гаркалин привит или нет.

Ранее в Москве завершилась церемония прощания с актёром, она прошла в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщил корреспондент NEWS.ru. Гроб с артистом вынесли из здания под аплодисменты многочисленных коллег и поклонников Гаркалина, которые пришли, чтобы отдать дань памяти звезде театра и кино. Известно, что отпевание и похороны состоятся на Миусском кладбище.