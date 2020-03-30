https://static.news.ru/photo/d472da16-72e6-11ea-80e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: therealguf/instagram.com

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, показал в прямом эфире, как его пёс напал на другую собаку. Зоозащитники надеются, что музыканта привлекут к ответственности.

Гуф вышел в прямой эфир в соцсети Instagram во время прогулки со своей собакой по кличке Гуччи. На улице посёлка им повстречался другой пёс и животные устроили драку. В то время, как Гуччи кусал чужую собаку, рэпер не разнимал их. Позже в кадре появились хозяева пса и объяснили, что их питомец сбежал с участка.

Зоозащитники из ассоциации «Зооправо» успели записать прямой эфир певца и призывают своих подписчиков присоединиться к массовой рассылке заявления на Долматова в правоохранительные органы. Они уточняют, что натравливание собак запрещено законом.

Как писал NEWS.ru ранее, суд в Новосибирске приговорил к трём годам и 15 дням колонии-поселения местного жителя за жестокое убийство собаки. История её гибели вызвала широкий общественный резонанс в регионе.