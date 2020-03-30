Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, показал в прямом эфире, как его пёс напал на другую собаку. Зоозащитники надеются, что музыканта привлекут к ответственности.
Гуф вышел в прямой эфир в соцсети Instagram во время прогулки со своей собакой по кличке Гуччи. На улице посёлка им повстречался другой пёс и животные устроили драку. В то время, как Гуччи кусал чужую собаку, рэпер не разнимал их. Позже в кадре появились хозяева пса и объяснили, что их питомец сбежал с участка.
Зоозащитники из ассоциации «Зооправо» успели записать прямой эфир певца и
Как писал NEWS.ru ранее, суд в Новосибирске приговорил к трём годам и 15 дням колонии-поселения местного жителя за жестокое убийство собаки. История её гибели вызвала широкий общественный резонанс в регионе.
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