Гуф не стал извиняться за собачий бой

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Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что он не виноват в том, что его собака подралась с соседской. Он призвал общественность успокоиться и жить дружно.

У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съёмках данного видео не пострадала, — цитирует телеканал «360» слова музыканта.

По словам исполнителя, к нему приезжали сотрудники правоохранительных органов. На него пожаловались более тысячи раз. Однако соседка, чья собака участвовала в драке, не имеет претензий к рэперу.

Гуф вышел в прямой эфир в соцсети Instagram во время прогулки со своей собакой по кличке Гуччи. На улице посёлка им повстречался другой пёс, и животные устроили драку. В то время как Гуччи кусал чужую собаку, рэпер не разнимал их. Позже в кадре появились хозяева пса и объяснили, что их питомец сбежал с участка.