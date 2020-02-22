https://static.news.ru/photo/44419efc-55f7-11ea-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/goabandoriginal

В Киеве определён победитель национального отбора для участия в межународном песенном конкурсе.

Музыкальный коллектив Go-A существует с 2011 года и исполняет музыку в жанре фольктроник — сочетание аутентичного украинского пения с танцевальными битами и аккомпанементом африканского барабана. На Евровидении группа исполнит песню «Соловей» на украинском языке, передаёт «112 Украина».

Как писал NEWS.ru ранее, российский продюсер Игорь Матвиенко предложил для Евровидения песню о материнстве, композиция «Мама молодая» рассказывает о переживаниях неопытной матери.