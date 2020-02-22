В Киеве определён победитель национального отбора для участия в межународном песенном конкурсе.
Музыкальный коллектив Go-A существует с 2011 года и исполняет музыку в жанре фольктроник — сочетание аутентичного украинского пения с танцевальными битами и аккомпанементом африканского барабана. На Евровидении группа исполнит песню «Соловей» на украинском языке,
Как писал NEWS.ru ранее, российский продюсер Игорь Матвиенко предложил для Евровидения песню о материнстве, композиция «Мама молодая» рассказывает о переживаниях неопытной матери.
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