https://static.news.ru/photo/bab6154e-4662-11ea-bc0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российскому певцу Григорию Лепсу в парижской клинике под общим наркозом прооперировали голосовые связки. За последний год это уже третья подобная операция.

Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те, — рассказал StarHit Лепс.

57-летний Лепс уже делал операции на связки в мае и июле 2019 года. Тогда он назвал это вынужденной мерой.

Как писал NEWS.ru, Григорий Лепс назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о том, что Михаил Мишустин писал музыку для его песен. По словам Лепса, «политики занимаются политикой», а музыку должны писать композиторы.