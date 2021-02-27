«Время не лечит»: Григорьев-Апполонов не смог отпустить умершую сестру

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Певец Андрей Григорьев-Апполонов, также известный как рыжий из «Иванушек», признался, что до сих пор не может отпустить сестру Юлию, которая умерла несколько нет назад. Причиной её гибели стал приступ астмы, спровоцированный острой лёгочной недостаточностью.

По словам артиста, тяжело переживавшего утрату, он надеялся, что со временем сможет свыкнуться с этим. Однако, как оказалось, даже любимое творчество, не стало отдушиной, хотя концерты и спасли в своё время от затяжной депрессии. Однако 2020-й год, поставивший туры на паузу, обнажил былую рану.

Как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит. Тем более, мы с моей Юлечкой так дружили, — разоткровенничался певец в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сестра Григорьева-Апполонова была костюмером группы «Иванушки International» и главным фанатом «рыжего», поддерживая его в творчестве и в жизни. Она часто ездила с коллективом на гастроли и помогала в организационных вопросах.

Юлия скончалась в июле 2017 года. Её муж Андрей и племянник Сергей некоторое время спустя организовали музыкальный коллектив #AppolonovGang, посвятив погибшей родственнице одну из первых песен.

Ранее NEWS.ru писал, что юбилейные концерты группы «Иванушки International», которые должны были состояться в ноябре 2020 года, из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на год.