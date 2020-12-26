Грачевский не исключает продажи «Ералаша» из-за финансовых трудностей

https://static.news.ru/photo/a05660f2-4772-11eb-8d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассматривает варианты продажи своего проекта в ближайшем будущем. По его словам, это связано с прекращением финансирования со стороны Министерства культуры.

Грачевский при этом понимает, почему Минкульт перестал выделять средства на «Ералаш». По его словам, сегодня никто не смотрит детские фильмы. Кроме того, как отметил режиссёр, его коллеги и раньше возмущались, почему государство выделяет ему деньги, а им нет.

По словам худрука «Ералаша», 15 лет назад он даже не рассматривал предложения о продаже своего детища, но теперь из-за возникающих регулярно финансовых трудностей он готов рассмотреть выгодные варианты.

Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит «Ералаш». Какая-то боязнь у меня существует, но работать стало тяжело, — приводит «Собеседник» слова Грачевского.

Детский юмористический журнал «Ералаш» выпускается на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького с 1974 года. За всё время существования тележурнала вышло более 1300 серий. На сегодняшний день у страницы журнала в соцсети 2,5 млн подписчиков и, по словам режиссёра, таким результатом никто не может похвастаться.

Как сообщал NEWS.ru, 71-летний Борис Грачевский рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам художественного руководителя «Ералаша», ему платят почти 27 тысяч рублей.