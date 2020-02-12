https://static.news.ru/photo/3e5dcb52-4e20-11ea-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр и сценарист Борис Грачевский рассказал, сколько получает от государства денег на старость за свою работу. По его словам, сейчас ему платят почти 27 тысяч рублей.

Это не очень большая сумма, но я знаю, что многие артисты получают гораздо меньше. Я могу сказать почему: у меня никогда не было чёрной зарплаты, — отметил режиссёр в разговоре с «Вечерней Москвой».

Грачевский добавил, что если вдруг он бросит работать, то станет получать пенсию вдвое больше, поскольку является лауреатом государственной премии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Николай Расторгуев затруднился назвать размер своей пенсии, так как не интересуется ею. Народный артист сказал, что даже не помнит, сколько ему начисляют. Певец сообщил, что знает о надбавке, так как она ему положена согласно званию, но даже не знает, оформлял ли он её. Пренебрежение к пенсии лидер «Любэ» объяснил просто: он собирается выступать до последнего вздоха.