Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cace9e34-1398-11eb-ab02-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Гоша Куценко заразился коронавирусом. Врачи приняли решение о его госпитализации.

Берегите себя! COVID-19 — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги, — написал артист в своём Instagram.

В связи с заболеванием Куценко пришлось перенести спектакль с его участием.

Ранее NEWS.ru писал, что результат теста на коронавирус первого вице-премьера и главы МВД Чехии, председателя Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций Яна Гамачека оказался положительным.

Политик, также являющийся председателем Чешской социал-демократической партии, заразился COVID-19 в ходе встречи с министром сельского хозяйства страны, социал-демократом Мирославом Томаном, который уже несколько дней находится дома на самоизоляции.