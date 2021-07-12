Гордон объяснил, зачем пытался «задушить» гостя передачи колготками

Телеведущий Александр Гордон объяснил, зачем он накинул на шею одному из гостей своей передачи «Мужское/Женское» колготки. Об этом он рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю.

Этот эпизод я помню. Данный подлец не препятствовал тому, чтобы его сожительница привязывала ребёнка к кровати, потому что не могла за ним уследить. Так я ему тоже предложил побыть привязанным, хотел посмотреть, как он будет себя чувствовать, — объяснил 57-летний Гордон.

Помимо инцидентов на шоу, в котором он выступает соведущим Юлии Барановской, Гордон, по его словам, отличается спокойствием и не позволяет себе грубых высказываний в сторону окружающих. Однако ведущий признался, что у него нередко возникали жаркие споры с Владимиром Жириновским: подробностей этих дискуссий Гордон не раскрывает, потому что не хочет, чтобы политик «на него кинулся».

Ранее Александр Гордон объяснил свои слова о разведённых матерях с детьми, а также назвал резиденцию Путина «скромной».