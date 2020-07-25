Голая жена журналиста попала в кадр во время интервью с политиком

https://static.news.ru/photo/f3b7e87e-cdf1-11ea-aad2-fa163e074e61_660.jpg Наталия Мега и Фабио Порчата Фото: instagram.com/fabioporchat/

Бразильский журналист Фабио Порчата известен в своей стране интервью с политиками.

Недавно во время его интервью в прямом эфире Instagram с экс-кандидатом в президенты страны Гильермо Булосом на фоне прошла голая жена журналиста, сообщает StarHit.ru.

Зрители, которые посмотрели эфир, отметили, что супруга журналиста Наталия Мега прокралась в смешной позе. Они предположили, что Наталия Мега пыталась избежать камеры, однако это у неё не получилось.

Зато супруга журналиста рассмешила политика. Гильермо Булос разразился смехом, как только увидел на фоне журналиста крадущуюся голую Наталию Мега.

Может, она думала, что на ней плащ-невидимка, как у Гарри Поттера? — предположил один из пользователей.

Отмечается, что пара с юмором отнеслась к ситуации. Фабио Порчата даже выложил видео в свой блог, а Наталия Мега в шутку заявила о желании развестись.

Я трижды пересмотрел этот ролик и трижды плачу от смеха! — прокомментировал видеозапись пользователь.

Ранее NEWS.ru писал, что муниципальный советник в городе Торрелавега на севере Испании Бернардо Бустильо принял душ во время онлайн-совещания. В результате он подал в отставку. Сообщалось, что мужчина трудился на двух работах и боялся, что не успеет помыться перед началом рабочего дня на втором месте. Он перенёс компьютер в ванную, свернул приложение для совещаний и ушёл в душ, однако он не выключил камеру и микрофон.