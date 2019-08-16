Наталья Ионова Наталья Ионова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Впервые за много лет она выстригла чёлку и представала перед фанатами в новом образе.

Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, ещё как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения, — написала певица на своей странице в Instagram.

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Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения Вспомните, с какими чувствами вы выходите от своего мастера по волосам, когда он воплотил ваш замысел. Или от мейкап-артиста, который сделал бомбический макияж. А может с удачного шоппинга, когда удалось купить то-самое-платье Легкость, окрыленность, вдохновение...Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе! А уверенность помогает сворачивать горы, не меньше. Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться. Меняйтесь! Это так круто #glukoza #глюкоза #troskostyle

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Поклонники считают, что смена внешности звезды связана с проблемами в личной жизни. В Сети всё чаще обсуждают слухи о её разводе с бизнесменом Александром Чистяковым. Ранее Глюкоза перестала публиковать фотографии с супругом, а потом с её безымянного пальца исчезло и обручальное кольцо. 

Поклонники пришли в восторг от нового образа певицы и признали, что она выглядит значительно помолодевшей: «Такая молодая и счастливая. Очень рада за вас», «Чёлка вам идет. Может, пора и цвет волос сменить?».

Ранее Глюкоза написала в соцсети пост о ненависти. Она призналась, что каждый день сталкивается с этим чувством и «прочей грязью». По мнению звезды, ненависти стало больше после того, как соцсети стали частью повседневной жизни, писал News.ru.

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