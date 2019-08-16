https://static.news.ru/photo/5d3b0126-c01c-11e9-a205-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ионова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Впервые за много лет она выстригла чёлку и представала перед фанатами в новом образе.

Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, ещё как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения, — написала певица на своей странице в Instagram .

Поклонники считают, что смена внешности звезды связана с проблемами в личной жизни. В Сети всё чаще обсуждают слухи о её разводе с бизнесменом Александром Чистяковым. Ранее Глюкоза перестала публиковать фотографии с супругом, а потом с её безымянного пальца исчезло и обручальное кольцо.

Поклонники пришли в восторг от нового образа певицы и признали, что она выглядит значительно помолодевшей: «Такая молодая и счастливая. Очень рада за вас», «Чёлка вам идет. Может, пора и цвет волос сменить?».

Ранее Глюкоза написала в соцсети пост о ненависти. Она призналась, что каждый день сталкивается с этим чувством и «прочей грязью». По мнению звезды, ненависти стало больше после того, как соцсети стали частью повседневной жизни, писал News.ru.