«Глушила себя препаратами»: дочь Заворотнюк раскрыла свои диагнозы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — на своей странице в социальной сети Instagram раскрыла свои диагнозы. Оказалось, что 25-летняя девушка страдает «депрессией, угнетённым настроением, тревогой и паническими атаками». Она отметила, что заболела более двух лет назад, а на протяжении года «глушила себя сильными препаратами», но только навредила организму.

Оставшийся год я борюсь с ней (с депрессией. — NEWS.ru) с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол, — отметила Анна Заворотнюк.

Она добавила, что её состояние и настроение очень переменчиво, иногда Заворотнюк чувствует в себе «какие-то силы» и может заставить себя чем-то заниматься, но временами не может даже встать с кровати.

Накануне муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв вызвал сочувствие фанатов похудевшим и осунувшимся видом. Фигурист выступил в Сочи в обновлённой постановке «Руслан и Людмила». Роль главной героини в ледовом спектакле исполняют четыре олимпийские чемпионки — Татьяна Навка, Алина Загитова, Аделина Сотникова и Татьяна Волосожар. Роль Руслана, как отмечает сама Навка, исполняет «незаменимый» Чернышёв.

Как сообщалось ранее, свыше двух лет актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», практически не общается с коллегами по цеху из-за тяжёлой болезни. Артистка Наталья Бондарчук верит, что звезда справится с недугом и вернётся к обычной жизни.