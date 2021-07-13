«Главный сплетник страны»: награждение Малахова возмутило россиян

Телезрители бурно отреагировали в социальных сетях на новость о награждении ведущего Андрея Малахова орденом Дружбы «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Они назвали его «главным сплетником страны» и предположили, что следующей отметят Ольгу Бузову.

Актёр Станислав Садальский, который дружит с Малаховым, одним из первых поздравил его на своей странице в Instagram. Артист уверен, что госнаграду ведущий ток-шоу «Прямой эфир» получил заслуженно, ведь до этого Малахов много лет вёл на Первом канале ток-шоу «Пусть говорят» и другие программы.

Однако не все зрители согласились с мнением Садальского. Одни восприняли новость о награждении Малахова орденом Дружбы как розыгрыш, другие поинтересовались, скоро ли удостоят госнаграды Ольгу Бузову. Третьи прямо сказали, почему считают Малахова недостойным награды.

Ага, перемывание костей — это большой вклад. Особенно когда он не может сформулировать мысль и начинает мычать, — пишет пользователь olgadanilova4967.

Главные претензии зрителей заключаются в том, что Малахов, по их мнению, ведёт жёлтую программу и «постоянно копается в чужом грязном белье».

Ну вот, главного сплетника страны наконец-то удостоили награды, — отмечает yugin14.

Напомним, что недавно бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объявила Андрею Малахову и Дмитрию Борисову бойкот. Она заявила, что больше никогда не придет на их ток-шоу.

Ранее сообщалось, почему ток-шоу Андрея Норкина «Место встречи» исчезло из эфира НТВ.