«Где 20 лет, там и на всю жизнь»: Кудрявцева высказалась о разводе Лепса

Лера Кудрявцева с недоумением высказалась о разводе Григория Лепса. Телеведущая в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ заявила, что не понимает, как можно разводиться после 20 лет брака.

В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь, — высказалась Кудрявцева.

Поводом для такого замечания стала фраза «иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова.

Двадцать лет в браке — это на самом деле, ребята, огромный срок. Другое дело, что замучились уже они, наверное, — предположил певец.

Судебный процесс по разводу Лепса с женой начинается уже сегодня, 20 декабря. Супругам предстоит делить имущество и бизнес.

Недвижимость, которая есть в семье, оценивается примерно в один миллиард рублей. А накануне развода музыкант вышел из состава учредителей компании, торгующей ювелирными украшениями под брендом Лепса, вместе со своим партнёром по бизнесу. В итоге единственным владельцем компании стала жена певца Анна Шаплыкова.

Согласно бухгалтерской отчётности, предприятие работает довольно успешно. Выручка за прошлый год составила 18 млн рублей, а чистая прибыль — 3,2 млн рублей. Компания торгует дизайнерскими цепями, кольцами, браслетами и подвесками, изделия созданы ограниченным тиражом.

Ранее Григорий Лепс признался, что его госпитализация была связана с высоким давлением. По словам музыканта, в больнице он пробыл один день из-за гипертонического криза.