Гарик Харламов показал, как довести до истерики телефонного мошенника

https://static.news.ru/photo/04601c0a-1415-11eb-acfd-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Шоумен Гарик «Бульдог» Харламов опубликовал в соцсети «мастер-класс на тему, как надо общаться с мошенниками».

Именно так он подписал видео, размещённое в Instagram, на котором по громкой связи говорил с позвонившим ему телефонным мошенником. Харламов сначала делал вид, что не понимает значение слова «клавиатура», когда жулик попросил его набрать некий текст на смартфоне.

Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука, — настаивал актёр.

Затем, когда вопрос с клавиатурой был решён, Харламов стал притворяться, что не может набрать слово «поддержка», которое просил от него мошенник. При этом шоумен с трудом сдерживал смех. Когда Харламов уже начал смеяться в голос, злоумышленник, видимо, поняв, что над ним издеваются, продиктовал актёру матерное слово и бросил трубку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и с недавних пор фигуристка Ольга Бузова стала гостьей программы Comedy Club и в шутку поговорила с одним из ведущих шоу Гариком «Бульдогом» Харламовым про участие в проекте «Ледниковый период». Артистка сказала, что бывшему мужу Кристины Асмус надо начинать писать песни. А после — дело за малым — Харламова вскоре пригласят в «Ледниковый период».