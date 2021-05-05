Гарик Харламов поддержал располневшего Уилла Смита

https://static.news.ru/photo/228ad132-adaf-11eb-8141-96000091f725_660.jpg Уилл Смит Фото: willsmith/instagram.com

Российский шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актёра Уилла Смита, набравшего лишний вес.

Россиянин предложил поклонникам написать Смиту, «что он красавец». Харламов также призвал оставлять в комментариях рецепты вкусных русских блюд.

Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! — заявил шоумен.

Подписчики с энтузиазмом отнеслись к призыву Харламова. Некоторые написали, что очень долго шли к такой фигуре, как у Смита. Голливудскому актёру, среди прочего, предложили попробовать шаурму и пельмени.

Ранее Уилл Смит опубликовал снимок, на котором он предстаёт в трусах, олимпийке и тапочках. Актёр признался, что находится «в худшей в жизни» физической форме. Аналогичное признание в соцсетях сделал коллега Смита Марк Уолберг.

В апреле дочь Уилла Смита — Уиллоу — заявила, что является полиаморкой. Признание 20-летняя девушка сделала во время шоу Red Table Talk. Полиамория — отношения, когда партнёры позволяют друг другу заводить романтические связи на стороне.