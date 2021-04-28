Дочь Уилла Смита призналась в полиамории

Дочь американского актёра Уилла Смита — Уиллоу — заявила, что является полиаморкой. Признание 20-летняя девушка сделала во время шоу Red Table Talk. Запись беседы опубликовал в Facebook аккаунт передачи.
Полиамория — отношения, когда партнёры позволяют друг другу заводить романтические связи на стороне. Во время эфира Уиллоу
Допустим, вам не очень хочется секса всё время, а вашему партнёру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?— отметила Уиллоу.
Гостья программы добавила, что в её окружении полиаморна только она, однако у друзей Смит намного больше секса, чем у неё.
Накануне канадский трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, в интервью Vanity Fair признался, что с детства ощущал себя мальчиком. Пейдж рассказал, что после смены пола он наконец-то чувствует себя тем, кто он есть на самом деле. Он добавил, что это ощущение — прекрасно и необычно, однако в этом есть и «какая-то печаль».
В прежней жизни актёр носил имя Эллен. Тогда он получил известность благодаря ролям в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно». В 2014-м он совершил каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице. В начале 2021 года пара развелась.
В декабре 2020 года 33-летний Пейдж сделал каминг-аут, опубликовав селфи как мужчина. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий.