Дочь Уилла Смита призналась в полиамории

https://static.news.ru/photo/1efd4168-a8cc-11eb-bd68-96000091f725_660.jpg Уиллоу Смит Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь американского актёра Уилла Смита — Уиллоу — заявила, что является полиаморкой. Признание 20-летняя девушка сделала во время шоу Red Table Talk. Запись беседы опубликовал в Facebook аккаунт передачи.

Полиамория — отношения, когда партнёры позволяют друг другу заводить романтические связи на стороне. Во время эфира Уиллоу объяснила своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис, что моногамия чаще всего провоцирует измены, тогда как полиамория — более открытый и честный формат. Признание в полиамории удивило собравшихся.

Допустим, вам не очень хочется секса всё время, а вашему партнёру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?— отметила Уиллоу.

Гостья программы добавила, что в её окружении полиаморна только она, однако у друзей Смит намного больше секса, чем у неё.

Накануне канадский трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, в интервью Vanity Fair признался, что с детства ощущал себя мальчиком. Пейдж рассказал, что после смены пола он наконец-то чувствует себя тем, кто он есть на самом деле. Он добавил, что это ощущение — прекрасно и необычно, однако в этом есть и «какая-то печаль».

В прежней жизни актёр носил имя Эллен. Тогда он получил известность благодаря ролям в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно». В 2014-м он совершил каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице. В начале 2021 года пара развелась.

В декабре 2020 года 33-летний Пейдж сделал каминг-аут, опубликовав селфи как мужчина. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий.