Галкин рассказал, что Кальянов предчувствовал свой скорый уход

https://static.news.ru/photo/02d06708-0503-11eb-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин рассказал о последней встрече с умершим музыкантом Александром Кальяновым. Галкин и его супруга Алла Пугачёва принимали артиста у себя в гостях в начале августа 2020 года.

В тот день Кальянов привёз им в подарок раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально купил в подарок звёздной чете. По словам Галкина, музыкант тяжело и давно болел и признался в предчувствии своей скорой смерти.

Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику, — написал Галкин.

Юморист опубликовал видео, на котором Кальянов объясняет, как пользоваться подаренным приёмником. Сильная худоба музыканта натолкнула подписчиков на мысли о том, что мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

Как писал NEWS.ru ранее, о смерти советского и российского певца и композитора Александра Кальянова сообщила Алла Пугачёва. Мужчине было 73 года.