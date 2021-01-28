Галкин продемонстрировал поклонникам своё атлетическое тело

https://static.news.ru/photo/dbd26de8-617f-11eb-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Максим Галкин остро ощутил невыразимую тоску по солнцу и теплу. В связи с этим российский артист выложил в социальной сети снимок с голым торсом.

А когда лето будет? — написал Галкин в социальной сети.

Большинство поклонников артиста отметили, что шоумен находится в прекрасной физической форме. Кто-то даже подчеркнул, что у Галкина «зачётные бицепсы».

Стоит отметить, что Галкин, в отличие от многих представителей российского шоу-бизнеса, воздержался от поездок в жаркие страны на зимних каникулах.

Ранее NEWS.ru писал, что младшая дочь Пугачёвой Лиза Галкина запечатлелась на фото в обнимку с братом. Для снимка девочка выбрала модное платье в шотландскую клетку и красные колготки.

Семилетняя дочь Примадонны любит модно одеваться и даже устраивает дома модные показы. Поклонники Пугачёвой частенько отмечают, что девочка растёт стильной модницей.