https://static.news.ru/photo/81d0e746-1c27-11ea-af00-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Телеведущий Максим Галкин не перестаёт радовать публику новыми семейными видео. В этот раз шоумен решил показать, как супруга и дети встречают его с гастролей. В Instagram он опубликовал видео, где двойняшки Гарри и Лиза, а также Алла Пугачёва радостно приветствуют его после очередной рабочей поездки.

Каждое возвращение домой — это маленькое счастье, — подписал видео Галкин.

На кадрах видно, что первой к знаменитому отцу бежит маленькая Лиза. Она встречает папу прямо в дворе их огромного дома. А шестилетний Гарри вместе с Аллой Борисовной, облачённой в шорты и просторный свитер, ждут их дома, стоя у панорамного окна. На ролике видно, что они прыгают и машут прямо в камеру.

Ранее Пугачёва призналась, что у неё «никогда не было нормальной семьи» из-за музыкальной карьеры, поэтому она не скучает по сцене. Она подчеркнула, что несмотря на это, дорожит любовью своих зрителей, писал NEWS.ru.