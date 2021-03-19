Галкин показал, как «отрываются» Гарри и Лиза

https://static.news.ru/photo/66780c5e-88cd-11eb-a56f-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал очередное видео из жизни своих с Аллой Пугачёвой детей. Гарри и Лиза «зажигали» в нём под музыку из фильма «Охотники за привидениями».

На вайбе, — подписал видео в Instagram Галкин.

Сначала в кадре был только Гарри с папой, а после пришла Лиза, которая стала повторять движения за братом. Максим Галкин тоже принял участие в этом зажигательном шоу.

Поклонники звёздного семейства остались в восторге от их танцев. «Хорошо, когда вся семейка на одной волне», «Крутышки», «Такие здоровские и зажигательные», «Весело у вас там», — написали они в комментариях к видео.

Как писал NEWS.ru, ранее Гарри подарил своей маме — Алле Пугачёвой — букет цветов. В ролике, обнародованном в фан-аккаунте двойняшек Галкиных, восьмилетний мальчик предстаёт в элегантном образе юного джентльмена. На нём классического покроя белая рубашка и серые брюки. Он дарит Пугачёвой букет розовых роз, а в дополнение — несколько пакетов с презентами. При этом видно, что примадонна российской эстрады растрогана и не может сдержать эмоций.

В этом году Пугачёва и Галкин отметят десятую годовщину семейной жизни.