Галич шокировала фанатов резким заявлением о муже

https://static.news.ru/photo/fd70e734-c347-11eb-8201-96000091f725_660.jpg Ида Галич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ида Галич заявила фанатам, что у неё больше никогда не будет мужа, но не исключила появление любимого мужчины. Блогер слишком переживает расставание с супругом Аланом Басиевым, с которым прожила два года, поэтому сделала заявление в Instagram, что больше не намерена выходить замуж.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос подписчиков, которые поинтересовались будущим избранником телеведущей.

instagram.com/galichida/

У меня больше не будет мужа. Но я хочу сказать, что для меня деньги при выборе мужчины не так важны. Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться, — ответила Галич.

Она добавила, что её избранник может быть и «простым программистом», который кайфует от своей работы. И тогда сама она будет в восторге от его «горящих глаз».

Поклонники остались в растерянности от такого заявления. Тем более что после расставания с мужем Ида Галич сохранила с ним дружеские отношения. Вместе они воспитывают годовалого сына Леона.

Как сообщалось ранее, блогер и телеведущая Ида Галич эмоционально отреагировала на слухи об изменах своего мужа. В микроблоге девушка дала отпор всем домыслам на эту тему.