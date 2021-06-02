Галич шокировала фанатов резким заявлением о муже

Ида Галич заявила фанатам, что у неё больше никогда не будет мужа, но не исключила появление любимого мужчины. Блогер слишком переживает расставание с супругом Аланом Басиевым, с которым прожила два года, поэтому сделала заявление в Instagram, что больше не намерена выходить замуж.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос подписчиков, которые поинтересовались будущим избранником телеведущей.
У меня больше не будет мужа. Но я хочу сказать, что для меня деньги при выборе мужчины не так важны. Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться, — ответила Галич.
Она добавила, что её избранник может быть и «простым программистом», который кайфует от своей работы. И тогда сама она будет в восторге от его «горящих глаз».
Поклонники остались в растерянности от такого заявления. Тем более что после расставания с мужем Ида Галич сохранила с ним дружеские отношения. Вместе они воспитывают годовалого сына Леона.
Как сообщалось ранее, блогер и телеведущая Ида Галич эмоционально отреагировала на слухи об изменах своего мужа. В микроблоге девушка дала отпор всем домыслам на эту тему.