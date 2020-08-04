Биографию Меган Маркл удалили с официального сайта королевской семьи

https://static.news.ru/photo/66a4100a-d686-11ea-9280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

С официального сайта королевской семьи Великобритании исчезло подробное жизнеописание супруги принца Гарри Меган Маркл. Это произошло перед её днём рождения.

Изначально на портале были описаны все вехи биографии Маркл. Так, там можно было найти информацию о её детстве, социальной активности и благотворительной работе. Однако теперь на сайте есть лишь краткая справка о замужестве герцогини, рождении сына и отречении от полномочий. Поклонники Маркл считают, что таким образом королевская семья мстит ей.

Герцогиня продолжает поддерживать ряд благотворительных организаций, которые занимаются проблемами, давно интересующими ее. Она выступает в поддержку искусства, образования, прав женщин и в защиту животных, — цитирует отрывок из её биографии StarHit.

Также отмечается, что биографии остальных членов семьи остались неизменны. 4 августа 2020 года в социальных сетях членов семейства появилось сдержанное сообщение с поздравлением для Маркл.

Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской, — говорилось в нём.

Как писал NEWS.ru, впервые принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет после отказа от престола в феврале 2020 года. Крупный американский финансовый холдинг JP Morgan в Майами организовал закрытое мероприятие, на которое пригласил звёздную пару.