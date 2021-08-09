«Фотографа на мыло»: ноги Волочковой ужаснули россиян

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото из салона красоты и ужаснула россиян — пользователи соцсети не понимают, почему фотограф знаменитости «выбирает такие ужасные ракурсы». На кадре ноги балерины из-за эффекта и ракурса выглядят непропорционально.

«Вы зря выставляете на передний план стопы ног», «Фотографа на мыло», «Что с ногами?», «Почему ваш фотограф выбирает такие ужасные ракурсы?», «Анастасия, не постите свои ноги в Инстаграм крупным планом!», «Настя, скажите пожалуйста, у вас всегда так сильно ноги напряжены? Или просто для фото? Бывают судороги от напряжения?», «Очень неудачный ракурс», написали подписчики.

Сама Волочкова написала, что только вернулась с отдыха в Греции. В салон она приехала, чтобы обновить маникюр и педикюр.

Ранее сообщалось, что Волочкова порадовала поклонников своим фирменным шпагатом, однако ноги её в кадр не поместились.

Накануне Волочкова поделилась секретом своей большой груди. В интервью RTVI она рассказала, что многие не верят в то, что грудь у неё натуральная, на самом деле оказалось, что у артистки случился гормональный сбой, который привёл к резкому увеличению груди.