Волочкова назвала болезнь, которая увеличила её грудь

Балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом своей большой груди. В интервью RTVI она рассказала, что многие не верят в то, что грудь у неё натуральная, на самом деле оказалось, что у артистки случился гормональный сбой, который привёл к резкому увеличению груди.

У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошёл гормональный сбой, и так всё получилось, что грудь выросла, — заявила Балерина.

Она призналась, что многие не верят, что это не плоды работы хирургов пластических, а «от бога».

Ранее фанаты Анастасии Волочковой возмутились снимком, которым звезда поделилась в своём Instagram. На фото звезда позирует, стоя в купели. При этом видно, что на ней надеты лишь трусы и шапка — остальное она прикрывает дубовым веником. Многие негативно восприняли откровенное фото, отметив, что балерина становится «позором Интернета».

Также Волочкова насмешила фанатов, померившись ногами с конём. Она опубликовала фото с прогулки на лошади. Балерина, сидя в седле, продемонстрировала свой любимый шпагат, чем явно развеселила поклонников.