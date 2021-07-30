Новый шпагат Волочковой не поместился в кадре

Балерина Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников своим фирменным шпагатом, но в этот раз её ноги не поместились в кадре. Снимок она опубликовала в сторис личной страницы в социальной сети Instagram.

Ну почему мои ноги не влезают в кадр? — написала Волочкова.

На фото она растянулась на яхте в открытом море или океане. Сейчас дива отдыхает в Греции, о чём постоянно рассказывает в социальной сети.

Солнечная Греция и я в ней, — отметила экс-прима Большого театра под новым видео, на кадрах которого медленно входит в воду и проплывает несколько десятков метров.

Накануне Волочкова поделилась секретом своей большой груди. В интервью RTVI она рассказала, что многие не верят в то, что грудь у неё натуральная, на самом деле оказалось, что у артистки случился гормональный сбой, который привёл к резкому увеличению груди.

Ранее фанаты Анастасии Волочковой возмутились снимком, которым звезда поделилась в своём Instagram. На фото звезда позирует, стоя в купели. При этом видно, что на ней надеты лишь трусы и шапка — остальное она прикрывает дубовым веником. Многие негативно восприняли откровенное фото, отметив, что балерина становится «позором Интернета».