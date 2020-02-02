https://static.news.ru/photo/72f6118e-45bb-11ea-a329-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковальчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Юлия Ковальчук опубликовала фото в сверкающем платье с глубоким декольте, чем вызвала множество споров среди подписчиков. На её странице в Instagram развернулась целая дискуссия о том, могла ли молодая мама и жена позволить себе столь откровенный наряд.

Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное, — подписала снимок певица.

Мнения относительно образа звезды разделились. Часть пользователей назвала платье сногсшибательным, отметив, что Юлия может позволить себе демонстрировать идеальную фигуру. Другие посчитали одежду певицы слишком вульгарной.

Надо платье ещё пошире раскрыть, ведь сейчас же нет рамок и стыда тоже... уважение теряется... а жаль! — написала одна из подписчиц.

Ранее Юлия Ковальчук опубликовала в социальных сетях фото в купальнике, чтобы продемонстрировать поклонникам свой «чисто подмосковный загар». Однако снимок вызвал волну критики, связанной с размером груди исполнительницы. Многие комментаторы стали советовать артистке увеличить грудь, а также острили на тему того, что Юлии «на днях 14 исполняется», писал NEWS.ru.